'In centro tanti irregolari con coltello in tasca, prossimo step armi?

'Sembra un film, un brutto film. Cosa deve succedere ancora a Modena affinché l'Amministrazione comunale si renda conto dell'avanzata del degrado e degli effetti della problematica presenza in centro storico (e non solo) di centinaia di stranieri, molti dei quali irregolari senza fissa dimora, dediti allo spaccio ed ai furti?”.

Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia in Consiglio comunale, sull’ennesimo allarme lanciato dai cittadini verso gli episodi di violenza in città.

“Soggetti sempre pronti a sfoderare il coltello e sempre colti dalle Forze dell'Ordine muniti di attrezzi da scasso. Dobbiamo arrivare alle pistole al posto delle armi bianche? Ogni giorno decine di soggetti al servizio di organizzazioni criminali minacciano la sicurezza di chi lavora e vive in città, vanificano gli sforzi di decine di titolari di esercizi pubblici che hanno contribuito in questi anni a riqualificare zone come la Pomposa”.

“Soggetti che godono di un senso di impunità sempre maggiore, consapevoli del permissivismo della sinistra al governo nazionale e locale, che legittima i flussi di clandestini e nega anche strumenti e mezzi alle forze dell'ordine, come il taser, per contrastare il crimine e l'illegalità. Una zona, quella della Pomposa, e più in generale del centro storico, riempita di telecamere ma svuotata dell'attenzione della pubblica amministrazione. Il Comune si è fatto una domanda sugli effetti negativi che potrebbe portare anche l'estensione della ZTL del centro storico? Su questo fronte, Modena ha dimostrato di essere differente, in negativo, rispetto ad altri centri. Se in altre parti d'Italia la ZTL è servita ad incentivare la sicurezza, il controllo e la frequentazione dei centri storici, a Modena è successo il contrario, ovvero a desertificare aree, lasciare vuoti spazi urbani che i delinquenti sono pronti a riempire. Non vogliamo tutto ciò. Utilizzando le seppur limitate prerogative del Consiglio Comunale, con cui nei giorni scorsi abbiamo chiesto trasparenza e controllo sugli eventuali nuovi arrivi di clandestini a Modena, chiederemo maggiore controllo nelle aree più a rischio, e ulteriori misure di contrasto all'illegalità e al degrado'.