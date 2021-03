In visita al canile, Consigliere respinto: 'Ora voglio vederci chiaro'

'Sono andato a fare un salto al canile intercomunale....non mi hanno fatto entrare, sebbene mi sia qualificato come Consigliere Comunale, e gli operatori presenti sono stati molto reticenti. Non era presente nessuno della Cooperativa Caleidos a cui è stato affidato l'appalto, come unico soggetto partecipante. Presenti solo i volontari. Resistenze anche quando ho chiesto di avere il regolamento sull'adozione di un animale, visto che diverse persone mi hanno segnalato che a Modena adottare un cane è molto più difficile che in altri comuni e province. A questo punto, nell'esercizio del ruolo di consigliere, farò un accesso agli atti e una interrogazione, per vedere come stanno le cose e visto che ogni anno in bilancio sono previsti un mare di soldi per manutenzioni straordinarie, di cui non si vede un particolare beneficio'Il Consigliere Comunale Giovanni Bertoldi esprime così il suo disappunto e le sue intenzioni rispetto a quanto accaduto ieri, a seguito della sua decisione di recarsi a fare visita al canile intercomunale di Modena aperto anche di domenica, in via Nonantolana, gestito dalla Cooperativa Caleidos.'Al di là dell'impossibilità di entrare e del documento pubblico non consegnato, ciò che ha veramente infastidito e mi ha posto delle domande, è l'atteggiamento reticente avuto dai presenti. Perché è così difficile adottare a Modena? Il motivo dei controlli rispetto all'affidabilità di chi adotta non può essere utilizzato per respingere le possibilità di adozione. C'è forse un interesse a mantenere i cani dentro al canile anziché farli adottare? Domande che rivolgo agli organismi competenti, primo fra tutti il Comune che anche quest'anno ha continuato ad aumentare, oltre al ricco appalto per la gestione, le spese straordinarie. Sulle quali vogliamo chiarezza. Proporrò atti ispettivi in Comune per avere quella chiarezza che purtroppo non è possibile avere normalmente'