Inchiesta appalti Reggio Emilia, sindaco conferma di essere indagato

Ora, dopo le dichiarazioni del Pm Di Matteo , arriva la conferma ufficiale anche dal diretto interessato. Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi è indagato nell'inchiesta della Procura sulle presunte gare d'appalto 'pilotate' aperta nel novembre del 2019. Nei confronti del primo cittadino, come informa lui stesso, è stata richiesta una proroga delle indagini, che gli è stata formalmente comunicata oggi. A settembre del 2020 un avviso di conclusione indagini è stato recapitato a 26 persone, ma il sindaco non era tra quelle. Il pubblico ministero ha però di recente richiesto di approfondire le posizioni di altri 21 esponenti dell'amministrazione, tra cui quella di Vecchi, a cui sarebbe contestata l'ipotesi di reato di turbata libertà degli incanti, per una telefonata con Santo Gnoni, ex capo del servizio Legale del Comune indagato per corruzione.'Come già anticipato nei giorni scorsi, ero e continuo ad essere molto tranquillo circa la correttezza dei miei comportamenti e resto, come sempre, convinto che vadano lasciati alla magistratura tempo e spazio per condurre le scelte che riterrà doverose', commenta il sindaco di Reggio. A rivelare che fosse indagato è stato il 24 febbraio scorso il pubblico ministero Nino di Matteo durante la seduta del plenum del Csm che ha ratificato il trasferimento per incompatibilità del Procuratore capo Marco Mescolini. Quest'ultimo è stato accusato di non essere imparziale, avendo rinviato una perquisizione negli uffici comunali di piazza Prampolini a dopo lo svolgimento del ballottaggio del 2019, per non turbare l'esito del voto amministrativo.