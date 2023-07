Reggio Emilia, vendita di 197 auto: frode fiscale da oltre un milione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le Fiamme Gialle reggiane, traendo spunto investigativo dalle risultanze emerse nel corso delle indagini, hanno condotto una verifica fiscale che ha rilevato un sistema di frode “carosello all’Iva”, basato sull’emissione e sul passaggio di fatture per operazioni inesistenti, attestanti la vendita di veicoli.Il meccanismo evasivo prevede essenzialmente la presenza di tre figure: la prima società/impresa esistente solo sulla carta senza alcuna struttura operativa/organizzativa ed “evasore totale” per l’assenza di qualsiasi dichiarazione dei redditi, il cui compito era solo quello, appunto, di emettere fatture (società cartiera); la seconda figura costituita da impresa apparentemente in regola con il fisco per la presenza degli adempimenti dichiarativi, chiamata in gergo “società filtro o buffer” il cui compito è quello essenzialmente di mettere in contatto solo cartolarmente la società cartiera con la società beneficiaria della frode; la terza figura quella dell’impresa utilizzatrice e beneficiaria della frode che, in questo sistema fraudolento, viene denominata “società capofila”: ruolo questo svolto dalla società verificata che ha immesso sul mercato italiano autovetture “pulite” formalmente ed apparentemente in regola con la normativa fiscale.

L’attività ispettiva ha portato alla luce un ulteriore elemento di frode, caratterizzato dall’esistenza, per ogni singola auto commercializzata dalla società sottoposta a verifica, di una “doppia fatturazione su un doppio binario”. In particolare, è risultato che, per ogni fattura di vendita emessa dalla società verificata nei confronti dei propri clienti, è stata rilevata la presenza di un’ulteriore fattura, emessa da una società comunitaria sempre nei confronti del medesimo cliente ed avente ad oggetto i veicoli fittiziamente acquistati dalle società filtro.



Con tale meccanismo fraudolento, attuato mediante l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, del quale i clienti, sentiti presso la Tenenza di Guastalla, sono risultati del tutto “ignari”, la società sottoposta a controllo ha potuto abbattere sistematicamente il proprio carico fiscale, praticando sul mercato prezzi illecitamente concorrenziali rispetto agli operatori del settore.



L’attività fiscale si è conclusa con l’accertamento di un’evasione di IVA di oltre 1.100.000 euro, la denuncia di cinque soggetti, di cui tre residenti nella bassa reggiana, aventi la responsabilità di fatto e di diritto della società venditrice di autoveicoli, e due soggetti calabresi, a capo delle società filtro, responsabili dell’emissione delle false fatture.