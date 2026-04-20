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Incidente e tragedia sfiorata in auto all'aeroporto: Modena Civica interroga sulla sicurezza

Incidente e tragedia sfiorata in auto all'aeroporto: Modena Civica interroga sulla sicurezza

Il Consigliere comunale Parisi: 'Misure di sicurezza preoccupanti, verificare gli obblighi del gestore'

2 minuti di lettura
“Se non siamo a commentare una tragedia è soltanto per un miracolo. Constatare che all’aeroporto di Marzaglia delle auto possano circolare a quelle velocità, con soltanto delle balle di fieno a fare da barriera di sicurezza è inaccettabile. Dalle immagini (il video è stato diffuso da La Pressa), si vedono persone a bordo pista, di fatto esposti a qualsiasi tipo di incidente. Che tipo di verifiche e controlli vengono fatti in occasione di queste manifestazioni?”

 

A chiederlo è Modena Civica, che proprio oggi ha depositato un’interrogazione su quanto accaduto ieri, domenica 19 aprile, all’aeroporto di Marzaglia, quando una Ferrari ha perso il controllo e ha sbandato sul pubblico, travolgendo – fortunatamente senza conseguenze gravi – padre e figlio.

 

“Esprimiamo una forte preoccupazione sul piano della sicurezza – affermano la consigliera di ‘Modena Civica’, Katia Parisi, e il presidente Rosario Maragò -. L’area, di proprietà del Comune, introduce un elemento non secondario, alla base della nostra interrogazione. Questo, infatti, al di là della gestione da parte della società Aero club Modena, implica una responsabilità diretta dell’amministrazione in ordine alle condizioni di utilizzo dello spazio.
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Alla luce di quanto accaduto, appare indispensabile fare piena chiarezza su diversi aspetti: dalle modalità di affidamento dell’area, agli obblighi previsti a carico del gestore, fino ai protocolli di sicurezza adottati per lo svolgimento di attività ed eventi aperti al pubblico”.

 

Nell’interrogazione – proseguono Parisi e Maragò – “chiediamo, tra le altre cose, di rendere pubblici gli atti di concessione o affidamento dell’area e i relativi obblighi; di chiarire quali misure di sicurezza fossero previste per questa gara e se fossero adeguate rispetto alla tipologia di attività svolte; di verificare con urgenza il rispetto di tali misure; di adottare, ove necessario, provvedimenti immediati a tutela della sicurezza. La proprietà pubblica comporta non solo diritti, ma soprattutto doveri: tra questi, quello fondamentale di garantire condizioni di sicurezza certe, verificabili e costantemente monitorate”.

 

 


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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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