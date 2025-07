Italia Viva: ecco la cabina di regia in Emilia Romagna

Ufficializzata la cabina di regia di Italia Viva Emilia-Romagna che avrà il compito di affiancare e coadiuvare il presidente Stefano Mazzetti.

'Ringrazio i componenti della cabina di regia che hanno accettato di collaborare attivamente al cammino della nostra comunità politica - Stefano Mazzetti -. Sono incarichi fiduciari che vanno a comporre una squadra pronta ad affrontare nuove sfide e a costruire anche nella nostra regione, la tenda riformista'.

Fra i componenti, la senatrice Silvia Fregolent e Lina de Troia invitata team organizzazione, l'area modenese vede Giulia Pigoni (nella foto, responsabile organizzazione e rapporti con l’Assemblea regionale)

La cabina di regia al completo:

Stefano Mazzetti Presidente

Silvia Fregolent

Giulia Pigoni (Responsabile organizzazione e rapporti con l’Assemblea regionale)

Roberto Fagnani (Vicepresidente Romagna)

Maura Manghi (Vicepresidente Emilia)

Giampiero Ceccardi (Responsabile Enti locali)

Davide Di Marco (Responsabile tesseramento)

Alessandro Cavazza (Tesoriere)

Vania Toni (Responsabile comunicazione)

Leonardo Gallozzi (Forum amministratori regionali)

Marco Battiato (Coordinatore OK Boomer)

Raffaele Pizzati (Team organizzazione)

Andrea Guiduzzi (Giovani e team comunicazione)

Carlotto Richetti (Team comunicazione)

'Le esperienze diverse dei componenti della cabina di regia saranno determinanti per continuare e consolidare il percorso di crescita territoriale del nostro partito, per affrontare sempre più concretamente le istanze dei territori e offrire loro un punto di riferimento' - conclude il Presidente regionale Mazzetti.