Johnson choc: 'Trasferiremo in Ruanda i richiedenti asilo giunti illegalmente'

Johnson ha detto che 'chiunque sia arrivato nel Regno Uniti dal primo gennaio ora potrà essere trasferito in Ruanda. Si tratta di un approccio innovativo, spinto dal nostro impulso umanitario e reso possibile dalle libertà concesse dalla Brexit, che fornirà vie legali e sicure per l'asilo'. L'accordo con il Ruanda non 'ha limiti di numeri ed il Paese africano - ha detto ancora Johnson - ha la capacità di ospitare decine di migliaia di persone negli anni a venire. Noi siamo convinti che il nostro piano rispetti a pieno i nostri obblighi internazionali ma nonostante questo ci aspettiamo dei ricorsi legali e se questo Paese è considerato debole verso l'immigrazione illegale da alcuni nostri partner è causa di una schiera di avvocati politicizzati che per anni fatto affari ostacolando i trasferimenti e limitando l'azione del governo'. Ai richiedenti asilo, una volta arrivati nel Paese africano, saranno forniti aiuti per un periodo fino a cinque anni, ha poi aggiunto il ministro dell'Interno, Priti Patel.