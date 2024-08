La Festa dell'Unità palcoscenico PD per le regionali e contro il governo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Oltre alla Segretaria del PD Elly Schlein saranno tanti gli incontri, dal candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale agli europarlamentari Stefano Bonaccini, Nicola Zingaretti ed Elisabetta Gualmini, dai diversi componenti la segreteria nazionale Braga, Sereni, Alfieri, Baruffi, Furfaro, Manzi, Rando e Guerra, agli esponenti e parlamentari PD come Pierluigi Bersani, Gianni Cuperlo, Enrico Letta, Ilenia Malavasi, Federico Gianassi, Federico Fornaro e tanti altri esponenti del centrosinistra. Presenti anche docenti, giornalisti, scrittori, artisti. Tra gli altri Marco Damilano, Gianrico Carofiglio, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia, Luca Telese, Vito MancusoLa manifestazione si terrà dal 22 agosto al 16 settembre con chiusura lunedì 26 e martedì 27 agosto, lunedì 2 e martedì 3 settembre, lunedì 9 e martedì 10 settembre



'Venti giorni per ragionare del presente e del futuro di Modena, dell’Emilia-Romagna, dell’Italia, dell’Europa; venti giorni per dar modo a una comunità di ritrovarsi insieme a dibattere, intercettare idee e stimoli, ascoltare musica e ballare, assistere a spettacoli e presentazioni di libri, visitare mostre, conversare intorno a una tavola; venti giorni per coronare l’estate militante del Partito Democratico, in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre prossimi' - affermano gli organizzatori nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma definitivo alla presenza del segretario provinciale Stefano Vaccari che inaugurerà la festa con il segretario regionale Luigi Tosiani. Oltre responsabile della Festa Marcello Mandrioli, il segretario dei GD Matteo Silvestri, la portavoce della Conferenza delle Democratiche Patrizia Belloi, le presidenti di Assemblea e Direzione provinciale Susan Baraccani e Maria Cecilia Guerra.





A seguire verranno inaugurate anche le tre mostre presenti in Festa, dedicate a Enrico Berlinguer, cento anni di l’Unità e Sergio Staino.



Alle ore 21.00, presso l’Agorà Matteotti (presso la quale si svolgeranno gli incontri politici), si discuterà della sfida più importante per il centrosinistra emiliano-romagnolo, ovvero quella delle prossime elezioni regionali. A confrontarsi, insieme al segretario Tosiani, i sindaci di Bologna e Modena Matteo Lepore e Massimo Mezzetti. A condurre l’incontro, la giornalista Rosalba Carbutti.

Alle ore 21.30, presso l’Arena left, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia condurranno gli spettatori in un viaggio unico, quello del romanzo della Bibbia.

Anche quest'anno Luna Park e galleria commerciale



“La Festa di quest’anno – spiega il Segretario dei DEM modenesi Stefano Vaccari – arriva in un momento molto importante, a cavallo com’è tra la grande affermazione della coalizione di centrosinistra modenese e non solo alle amministrative ed europee, e alla vigilia dell’appuntamento che chiamerà i cittadini a decidere se confermare la tradizione di buon governo che ha portato l’Emilia-Romagna a essere la locomotiva del Paese. Dunque questi giorni serviranno non soltanto per ritrovarci insieme e trascorrere momenti di svago e amicizia, com’è ovvio e giusto che sia, ma anche per continuare l’estate di impegno promossa dalla segretaria Schlein, perché è arrivato il momento di mandare un segnale ancora più forte alla destra che sta portando l’Italia allo sbando. Lo faremo, come sempre, nel nostro stile: conciliando, grazie allo straordinario impegno di volontarie e volontari di ogni età, idee e sorrisi, dibattiti e buon cibo, animati dalla grande determinazione nel far sì che, dopo il 18 novembre, sia Michele De Pascale a guidare la nostra amata regione.”



Di diritti e autodeterminazione si parlerà venerdì 23 agosto, con l’europarlamentare Alessandro Zan, il consigliere comunale di Modena Alberto Bignardi ed Elena Apparuti, rappresentante di Famiglie Arcobaleno.



Sabato 24 agosto si inizierà parlando, alle ore 19.30, degli 80 anni dalla Repubblica di Montefiorino, insieme al presidente del Centro Ferrari Federico Covili, alle consigliere di Castelnuovo Rangone e Montefiorino Rossella Giulia Caci e Chiara Asti, alla direttrice dell’Istituto Storico della Resistenza di Modena Metella Montanari e al presidente della Provincia Fabio Braglia.

A seguire, alle ore 21.00, il tema sarà quello del PNRR come strumento per incentivare la parità di genere. A discuterne la consigliera PD della Regione Veneto Chiara Luisetto, Simona Lembi della Segreteria regionale PD, la consigliera della Regione Emilia-Romagna Palma Costi e la portavoce della Conferenza delle Democratiche di Modena Patrizia Belloi. Insieme a loro, le amministratrici dei Comuni della provincia modenese.



Il referendum contro l’autonomia differenziata per evitare la distruzione dell’Italia: sul tema si confronteranno la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, Pierluigi Bersani, il sottosegretario della Regione Emilia-Romagna Davide Baruffi e il senatore di Azione Marco Lombardo domenica 25 agosto.

La difesa della sanità pubblica e le riforme necessarie per mantenerne la sostenibilità sarà invece argomento del confronto di mercoledì 28 agosto con Marina Sereni della Segreteria nazionale PD, l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, la vicesindaco di Modena Francesca Maletti, la deputata PD in Commissione Sanità Ilenia Malavasi e Paolo Trande, di Alleanza Verdi-Sinistra.



Giovedì 29 agosto sarà presentato il libro di Roberto Rosciani ‘L’Unità, una storia, tante storie’, insieme al giornalista Walter Dondi con la conduzione di Raffaele Caterino.

Alle ore 21.00 si discuterà dei cambiamenti nel mercato del lavoro con Maria Cecilia Guerra della Segreteria nazionale PD, l’europarlamentare Elisabetta Gualmini, il sindacalista UIL Roberto Rinaldi, Francesco Stagi di CNA, Andrea Baraldi di ASCOM e il sindaco di Medolla Alberto Calciolari.

L’Onda Arancione di nuovi giovani amministratori sarà il tema del primo dei confronti di venerdì 30 agosto, a cui parteciperanno il consigliere PD della Regione Lombardia Paolo Romano, il segretario regionale dei GD Emilia-Romagna Filippo Simeone, la presidente dell’Assemblea provinciale PD Susan Baraccani e il consigliere comunale di Modena Stefano Manicardi.



A seguire, alle ore 21.00, il rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro, l’assessore a scuola e università della Regione Emilia-Romagna Paola Salomoni, la deputata PD Irene Manzi, il presidente Its Maker Omes Corradini, Massimiliano Morini di Città dei ragazzi e l’assessora a Scuola e Università di Modena Federica Venturelli discuteranno di studio come strumento di emancipazione transgernazionale.



Dov’è finito Dio? Questa la domanda da cui prenderà il via, sabato 31 agosto, il dibattito sul ritorno della spiritualità nell’epoca della crisi delle Chiese, con i saggisti e teologi Vito Mancuso e Brunetto Salvarani, che dialogheranno con il sindaco di Modena Massimo Mezzetti.



Domenica 1 settembre, alle ore 19.30, sarà il mondo in conflitto ad animare il dibattito tra il senatore e membro della Segreteria nazionale PD Alessandro Alfieri, la studentessa palestinese Yara Abushab, la consigliera comunale Federica di Padova, Silvia Righi della Segreteria provinciale PD e il docente di Politica economica presso UNIMORE Gian Paolo Caselli.

Alle ore 21.00 si parlerà invece di libertà d’informazione e giornalismo d’inchiesta, nel ricordo di Andrea Purgatori, con il regista e attore Edoardo Purgatori, il presidente dell’Associazione Articolo21 Giuseppe Giulietti, il senatore e capogruppo PD in Commissione Antimafia Valter Verini, la presidente dell’associazione familiari delle vittime di Ustica Daria Bonfietti e la giornalista di ‘Chi l’ha visto’ Chiara Cazzaniga.



Mercoledì 4 settembre le iniziative politiche della Festa riprenderanno, alle ore 20.00 con le storie di un Paese che resiste, con il dialogo tra il segretario provinciale PD Stefano Vaccari e il giornalista Marco Damilano.

Alle ore 21.30 sarà invece la volta di Molto più di un mercato. Viaggio nella nuova Europa, il libro di Enrico Letta, che lo presenterà in dialogo con il direttore di TRC Ettore Tazzioli.

Di immigrazione come fenomeno strutturale e delle sue conseguenze sulle comunità si discuterà giovedì 5 settembre con l’assessore alle Attività produttive della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, il segretario della CGIL di Modena Daniele Dieci, la segretaria provinciale CISL Rosy Papaleo, il presidente di Porta Aperta Modena Alberto Caldana, l’esponente PD Giuditta Pini e dei GD Alice Benassi.



Venerdì 6 settembre alle ore 19.30 saranno i giovani a raccontare la propria visione della salute mentale, con Anna De Lillo dei GD e di Provincia a Misura di Studente, Camilla Velotta della Rete degli Studenti Medi, Sabrina Loparco dell’Unione degli Universitari e la psicoterapeuta Roberta Covezzi.

Alle ore 21.00 si parlerà invece della sfida di comunità sicure dalle calamità naturali, tra infrastrutture e Protezione Civile, con la presidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, la capogruppo PD alla Camera Chiara Braga, il segretario generale dell’Autorità del bacino del fiume Po Alessandro Bratti e le sindache di Campogalliano e Bomporto Daniela Tebasti e Tania Meschiari.



Sabato 7 settembre alle ore 19.30 si parlerà invece del rapporto tra estrema destra e tematiche ambientali, con la presentazione di Ecofascisti, libro di Francesca Santolini. Insieme all’autrice dialogherà Andrea Bianchi. Interverranno anche Mattia Besutti dei GD, l’assessora alle Politiche per la sostenibilità di Concordia Katia Pederzoli e il presidente del Kyoto Club Francesco Ferrante.

Alle ore 21.00 la giornalista Alessandra Longo dialogherà con Achille Occhetto e Gianni Cuperlo nell’incontro dal titolo ‘Il nostro Berlinguer’.



Alle ore 21.30, infine, lo scrittore Gianrico Carofiglio discuterà della valenza politica della felicità, intervistato dalla giornalista Daniela Preziosi.

Sulla rete della mobilità che unisce il territorio provinciale modenese si confronteranno invece, domenica 8 settembre alle ore 19.30, l’assessore alla Mobilità di Modena Giulio Guerzoni, i sindaci di Carpi e Sassuolo Riccardo Righi e Matteo Mesini, l’assessore alla Mobilità di Bologna Valentina Orioli, il presidente AMO Stefano Reggianini e il consigliere regionale PD Luca Sabattini. A coordinare il dibattito Massimo Paradisi, responsabile Enti locali della Segreteria provinciale PD.



Di bisogni, diritti, sviluppo e innovazione in un Paese che invecchia si discuterà invece alle ore 21.00, in un dialogo, coordinato da Loredana Ligabue della Segreteria provinciale PD, tra Linda Laura Sabbadini di Statistica Sociale, il geriatra Mario Trabucchi, il deputato di Azione Matteo Richetti e Marco Furfaro, della Segretaria nazionale PD.

La Festa riprenderà poi mercoledì 11 settembre, alle ore 18.30, con la presentazione della ricerca di Antonio Canovi e Andrea Caira sulla storia e le memorie degli esuli cileni a Modena. Insieme a Canovi si confronteranno Claudio Bergianti, della Fondazione Modena 2007 e la presidente dell’Istituto Storico Daniela Lanzotti. Nell’iniziativa porteranno le proprie testimonianze anche Maria Paz Venturelli, Leonardo Barcellò e Franco Zavatti.

Alle ore 21.00 si parlerà di mafie e antimafia sociale e politica con la senatrice PD e responsabile Legalità della Segreteria nazionale Vincenza Rando, il deputato e vicepresidente della Commissione Antimafia Cafiero De Raho e il giornalisti Pierluigi Senatore e Paolo Borrometi.

Alle ore 21.30 il giornalista Luca Telese presenterà il suo libro La scorta di Enrico – quando i supereroi lavoravano per il PCI.



Giovedì 12 settembre l’incontro delle ore 19.30 sarà dedicato alla nuova legge urbanistica regionale e allo sviluppo sostenibile, in un dialogo tra Valter Caiumi di Confindustria Emilia, l’assessore per lo sviluppo della Montagna e delle Aree interne della Regione Emilia-Romagna Igor Taruffi, la vicepresidente di LegaCoop Estense Francesca Federzoni, la sindaca di Soliera Caterina Bagni, il presidente della Provincia Fabio Braglia, la presidente dell’Ordine degli Architetti Sofia Cattinari e la consigliera regionale di Italia Viva Giulia Pigoni.

Alle ore 21.00, invece, l’europarlamentare e capo delegazione PD Nicola Zingaretti dialogherà con la giornalista Daniela Preziosi, sul tema della costruzione di un’Europa più umana e un’Italia più giusta.



Saranno le politiche per l’abitare come presidio di democrazia ad animare il dibattito di venerdì 13 settembre alla ore 19.30, con l’assessora regionale alla pianificazione territoriale Barbara Lori, il presidente di LegaCoop Estense Paolo Barbieri, Daniele Montroni di Alleanza Cooperative Emilia-Romagna, la presidente di Abitcoop Simona Arletti e il consigliere PD in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino.



Alle ore 21.00 si discuterà invece del futuro dell’agricoltura in Emilia-Romagna, tra intelligenza artificiale e cambiamenti climatici, con l’assessore regionale Alessio Mammi, il deputato e capogruppo PD in Commissione Agricoltura Stefano Vaccari, Ilaria Franchini di LegaCoop Agroalimentare e i rappresentanti delle associazioni di categoria.



Sabato 13 settembre inizierà con la presentazione del libro Non esistono cause perse: oltre agli autori Antonio Mumolo e Giuseppe Baldessarro, rispettivamente consigliere regionale PD e giornalista, saranno sul palco anche Luca Barbari di Porta Aperta e l’assessora alle Politiche sociali di Sassuolo Serena Lenzotti.

Alle ore 21.00 si parlerà dell’Emilia-Romagna del futuro, in un dialogo tra Michele de Pascale e Stefano Bonaccini, intervistati dalla Direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini.



Domenica 15 settembre, alle 19.30, l’argomento riguarderà le carceri come misura di un Paese civile, con il capogruppo PD in Commissione Giustizia Federico Gianassi, Gianpaolo Ronsisvalle della Camera Penale di Modena e Paola Cigarini del Gruppo Carcere-Città.



Alle ore 21.00 sarà poi la volta della Segretaria nazionale del PD Elly Schlein, che incontrerà cittadini e militanti per ribadire l’opposizione al governo della destra, le sfide dell’Italia progressista e i temi di mobilitazione di tutto il centrosinistra, dalla sanità alle politiche sociali, dalla scuola al salario minimo, fino alla battaglia senza se e senza ma contro l’autonomia differenziata, per difendere l’integrità del Paese.

Alle ore 20.15, il giornalista Giuliano Giubilei presenterà il proprio libro Giovinezza. La guerra e la prigionia di una generazione, in dialogo con la collega Simonetta Fiori.

L’ultima giornata della Festa, lunedì 16 settembre, sarà aperta dalla presentazione del libro di Federico Fornaro Giacomo Matteotti, l’Italia migliore. Insieme all’autore, l’assessore alla Cultura di Carpi Giuliano Albarani e il presidente di ANPI Modena Vanni Bulgarelli.



Accanto ai dibattiti più prettamente politici, anche il programma di incontri con intellettuali e giornalisti, che contribuiranno a fornire una lettura della contemporaneità da un punto di vista più prettamente culturale: tra gli altri, si ricordano lo spettacolo con Federico Buffa, sui ribelli della radio, il 23 agosto, Auroro Borealo e Ruggero de I Timidi il 28 agosto, Massimiliano Loizzi i 29 agosto, i Modena City Ramblers il 30 agosto, Cornacchione e Sgrilli il 16 settembre.