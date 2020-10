'La legge sulla omotransfobia non può più aspettare'

“Come Partito democratico modenese aderiamo alla manifestazione “Dalla parte dei diritti” organizzata per il primo pomeriggio di domani, sabato 17 ottobre, (ore 14,30 piazza Mazzini), da diverse associazioni, a sostegno dell’approvazione di una legge efficace che combatta l’omotransfobia e la misoginia'



Ad annunciarlo il segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava in merito alla proposta di legge in discussione al Parlamento. 'Non è più possibile rinviarne oltre l’approvazione. Anche il nostro Paese, come altre nazioni europee, deve finalmente dotarsi di una legge che preveda azioni concrete contro le discriminazioni basate sul genere o sull’orientamento sessuale delle persone. Norme che devono poter contare su fondi e misure in grado di combattere l’odio, la violenza e i pregiudizi verso chi viene considerato “diverso” da un modello predeterminato a priori. Occorre affermare diritti, tutelare le vittime - conclude Fava - ma soprattutto bisogna cambiare una mentalità ancestrale ed educare al rispetto dell’altro”.