La lista Bonaccini: 'Ora riapriamo le piscine al chiuso'

Servono tempi certi per la riapertura delle piscine al chiuso. La Lista Bonaccini 'spinge' in Regione, con una risoluzione firmata dalla consigliera Stefania Bondavalli che chiede di sollecitare il governo nazionale 'a indicare, quanto prima, una data certa'. Questo, sottolinea la consigliera, 'affinchè i protocolli collegati alla riapertura di queste strutture (di imminente definizione da parte del Comitato tecnico scientifico), consentano, tenuto conto della situazione sanitaria, la sostenibilità dell'attivita''. A causa 'delle indispensabili misure di tutela sanitaria determinate dalla pandemia tuttora in corso - sottolinea ancora Bondavalli - gli impianti natatori di qualsiasi tipologia sono chiusi da mesi, con pesanti riflessi sulle condizioni dei soggetti gestori (è invece stata individuata la data del 15 maggio per la riapertura delle attività delle piscine all'aperto)'.La Regione Emilia-Romagna, si precisa comunque nell'atto, 'ha recentemente assegnato ristori destinati alle gestioni di 147 impianti natatori di proprietà pubblica per un totale di 1,5 milioni di euro, importante sostegno per un comparto in condizioni di particolare sofferenza'.