La Regione proroga di 30 giorni la sospensione di Licia Petropulacus

Altri 30 giorni di sospensione per Licia Petropulacos, la dirigente della Sanità della Regione Emilia-Romagna finita al centro di un duro scontro nelle settimane scorse con l'assessore Raffaele Donini. Per le sue dichiarazioni, lo scorso 16 febbraio Petropulacos è stata sospesa in via cautelare dalla Giunta Bonaccini e sottoposta a procedimento disciplinare. Lo stop dal lavoro (ma con stipendio) era previsto di 30 giorni, con termine quindi al 16 marzo scorso. Ma due giorni prima l'ufficio disciplinare della Regione ha chiesto ufficialmente una proroga di un altro mese, 'al fine di effettuare ulteriori accertamenti istruttori sui fatti e sui comportamenti di particolare complessità, anche attraverso l'audizione di alcuni soggetti presenti o coinvolti negli stessi eventi'. La richiesta è stata dunque accolta dalla Giunta nella seduta dello scorso 14 marzo, visto il 'perdurare la gravità dei fatti addebitati alla persona indicata, che minano la reputazione e credibilità istituzionale della Regione Emilia-Romagna e determinano un significativo pregiudizio alla corretta ed efficiente funzionalità dei servizi sanitari regionali, in una persistente fase di emergenza sanitaria'. Allo stesso tempo, Bonaccini e la sua squadra hanno deciso di prorogare l'incarico di direttore generale ad interim affidato il mese scorso a Luca Baldino, numero uno dell'Ausl di Piacenza, in modo da 'garantire la continuità nella funzionalità della direzione generale coinvolta'.