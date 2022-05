La Svezia ha firmato la richiesta ufficiale di adesione alla Nato

Il ministero degli Esteri russo ha previsto la 'perdita di sovranità della Svezia nel processo decisionale' dopo l'adesione alla Nato. 'L'appartenenza alla NATO non aumenterà il livello di sicurezza della Svezia, se non altro perché nessuno minaccia il Paese, ma sicuramente porterà alla perdita di sovranità nel prendere decisioni di politica esteraò. L'ingresso della Svezia nella Nato causerà danni significativi alla sicurezza del Nord Europa e dell'intero continente europeo. La Federazione Russa sarà costretta ad adottare misure di ritorsione, sia tecnico-militari che di altro genere per fermare le minacce alla propria nazione sicurezza che emergono a questo proposito', si legge nel comunicato.

