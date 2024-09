La Ugolini lancia la sua lista. Accordo con Rete Civica, ma Pelloni non ci sarà

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, si presenterà al voto di metà novembre. Un lista che verrà presentata in tutte le province della Regione e che punta esplicitamente a superare la soglia del 5% al fine di far scattare due consiglieri regionali.Un obiettivo non gradito ai partiti della coalizione, in particolare Lega e Forza Italia, che sono consapevoli che un buon risultato della civica potrebbe togliere un consigliere ai rispettivi partiti.Per la sua lista la Ugolini ha deciso di appoggiarsi a Rete Civica dei consiglieri regionalima, a sorpresa, Pelloni non sarà in lista a Modena.Saranno invece certamente della partita l'ex consigliere regionale di Forza Italia,e la carpigiana

Non è esclusa neppure la candidatura di Maria Grazia Modena.

A tessere le fila del gruppo modenese vi è Massimo Giusti, eterno rappresentante del mondo diocesano e del volontariato, in appoggio all'area che fa riferimento a Gianpiero Samorì.



'Quando ho deciso di candidarmi, ho scelto di promuovere fin da subito una lista civica per coinvolgere il maggior numero possibile di persone che condividono la speranza di una regione che fa dell’ascolto e del supporto ai cittadini il suo metodo di governo - afferma la Ugolini -. In questi mesi, durante numerosi incontri che ho svolto in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna, ho conosciuto molte persone che hanno espresso il desiderio di sostenermi e di partecipare attivamente al mio progetto di rinnovamento della Regione. Spesso si tratta di elettori che non votavano più da tempo o di giovani che non hanno mai votato.



Molti di loro, anche quelli delusi dalla politica dirigista che ha sempre governato la nostra regione, vedono nella mia candidatura una speranza nuova, una voce che sentono più vicina e autentica. Il nostro obiettivo è riavvicinare i cittadini alla politica e all’interesse per il bene comune'.

'Abbiamo inoltre riscontrato un forte interesse da parte di altre liste civiche attive in Emilia-Romagna. In particolare, la collaborazione con Rete Civica, che in questi anni ha svolto un ruolo fondamentale nel connettere diverse realtà locali, si sta rivelando molto positiva e proficua. La nostra lista si propone di raccogliere e rappresentare le migliori energie di tutti i territori, dando voce a chi, da tempo, si sente trascurato. L’attenzione alle richieste provenienti dalle varie province sarà il metodo di scelta dei candidati. I sondaggi indicano che circa il 50% degli elettori è ancora indeciso su come votare, ed è proprio a loro che vogliamo rivolgerci'.