L'agenzia casa ha fame di case: ne servono altre 1500 entro un anno

Nel giorno in cui il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento dell’Agenzia Casa, il vicesindaco e assessoraealle Politiche abitative del Comune di Modena Francesca Maletti ha fornito numeri che confermano l’urgenza di una vera svolta sul fronte dell’abitare in città: oltre 2.000 persone o nuclei familiari sono in lista d’attesa per un alloggio, a fronte di un patrimonio oggi disponibile pari a soli 526 appartamenti.La chiave di volta per recuperare lo scarto che c'è tra domanda e offerta di alloggi a canone calmierato attraverso l'agenzia casa è per forza di cose l'aumento degli alloggi messi a disposizione da parte di privati proprietari di immobili sfitti. Una impresa non da poco considerato che siamo nel pieno di un' ondata di speculazione sugli affitti che porta migliaia di proprietari a mettere a disposizione gli alloggi sul mercato degli affitti brevi o ad una popolazione studentesca soprattutto nel caso di appartamenti con due o tre stanze da letto da affittare singolarmente. Ed è per questo che il comune - afferma l'assessore - ce la sta mettendo davvero tutta per incentivare l'aumento dei numeri dell'agenzia casa.E lo fa con l'introduzione di alcune novità, facenti parte ora del nuovo regolamento approvato oggi dal Consiglio Comunale.In particolare:1) Estensione anche alle stanze e, a breve, agli uffici sfitti.2) Maggiore attrattività per i proprietari, grazie a una serie di incentivi economici e garanzie amministrative:3) Affitti più elevati, in linea con i patti territoriali sottoscritti da associazioni della proprietà edilizia e sindacati degli inquilini.4) IMU ridotta allo 0,30% per gli immobili concessi all’Agenzia Casa (contro lo 0,80% degli affitti concordati e l’1,80% del mercato libero).5) Garanzia del pagamento del canone e delle spese condominiali, con il Comune che diventa inquilino diretto, sollevando il privato da ogni rischio di insolvenza.6) Rimborso diretto per eventuali danni, calcolato in base al listino prezzi regionale, versato al proprietario alla riconsegna dell’immobile.7) Gestione breve della morosità: un vantaggio decisivo per i proprietari. Un punto di forza spesso sottovalutato è che, in caso di inquilino moroso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione in modo amministrativo, senza necessità di ricorrere a vie giudiziarie. Il regolamento prevede che il Comune possa attivare un procedimento interno che porta al rilascio dell’immobile senza passare dal tribunale. Se l’inquilino non libera volontariamente, interviene la forza pubblica, in tempi certi.In media due mesi.Un sistema radicalmente diverso dal percorso ordinario di sfratto per morosità, dove un privato rischia di rimanere fino a 12, 18 o perfino 24 mesi senza percepire affitto, sostenendo spese legali e con tempi di esecuzione spesso lunghissimi.Lato inquilini chi può usufruire degli alloggi gestiti dall'Agenzia per la casaNon ci sarà una graduatoria unica, ma criteri di priorità chiari:1) Famiglie con sfratti per morosità incolpevole (perdita di lavoro, malattia, ecc.).2) Nuclei con almeno una persona con invalidità superiore al 66%.3) Chi ha un incidenza del canone sul reddito superiore al 40%.4) Si richiede la residenza, lo studio o il lavoro a Modena e l’assenza di immobili superiori al 50% della proprietà (con eccezioni, come nei casi di separazione).Alla domanda posta oggi a margine della seduta del Consiglio Comunale e dell'approvazione del nuovo regolamento, ha risposto l'assessore: 'Un bilocale in prima periferia costa circa 400 euro al mese. In centro i canoni sono più alti, ma restano calmierati rispetto al mercato libero. Inoltre, il Comune si fa garante del pagamento e del rilascio del bene.'L’obiettivo dichiarato minimo è raddoppiare, arrivando almeno a 1.000 abitazioni disponibili entro un anno', ha dichiarato Maletti.Tuttavia, i numeri restano impietosi: oltre 2.000 famiglie in attesa rappresentano un’emergenza abitativa concreta, a fronte di una disponibilità attuale che soddisfa solo 1 richiesta su 4.Un ostacolo importante, come detto, è anche rappresentato dall’espansione degli affitti brevi, che sottraggono quote di al mercato a lungo termine. A Modena, secondo i dati SUAP, sono già 650 le richieste di apertura di attività legate agli affitti brevi. 'Non possiamo intervenire direttamente', ha spiegato il vicesindaco, ma la Regione Emilia-Romagna ha promesso una legge entro fine anno'Il regolamento del servizio di Agenzia casa è stato portato in Consiglio comunale nella seduta di oggi, lunedì 23 giugno, e approvato con il voto a favore di Avs, Spazio democratico, Pd, M5s, Lega Modena, Modena per Modena e con l’astensione di Fratelli d'Italia e Modena in ascolto. Approvato, con gli stessi voti, anche l'emendamento all’articolo 2 del regolamento (Destinatari del servizio e priorità di accesso – Requisiti oggettivi), presentato dai consiglieri Pd: Vincenza Carriero, Luca Barbari e Diego Lenzini..Nella foto, l'assessore Francesca Maletti (al centro), insieme alle dirigenti del servizio casa del Comune di Modena, nel punto stampa che ha preceduto la discussione in consiglio comunale