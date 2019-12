Lega: 'Bonaccini rasenta il ridicolo e da Sala solo battute sessiste'

“Stefano Bonaccini rischia il ridicolo a Imola dichiarando che se vincerà le elezioni in Emilia Romagna partirà una riscossa per l’Italia. Non si comprende infatti dove viva il governatore uscente, visto che il governo regionale come il governo nazionale sono a guida PD. Quindi di che riscossa parla e di quali riforme se neppure in Emilia Romagna si sono realizzate grazie a un sistema completamente ingessato nel vetusto centralismo della classe dirigente dem?'



Lo afferma in una nota il deputato Jacopo Morrone replicando alle dichiarazioni di Stefano Bonaccini e del sindaco di Milano Sala, oggi insieme a Imola nella convention elettorale. Il primo aveva parlato di vittoria del centro-sinistra per una riscossa delle regione, ed il secondo aveva criticato la figura della candidata sostenuta dal centro destra Lucia Borgonzoni per la sua maglietta su Bibbiano





'Sala faccia il sindaco di Milano invece di imitare Cetto Laqualunque. Le sue battute sessiste contro Lucia Borgonzoni imbarazzano la politica e feriscono i milanesi. Certo, se fosse stata di sinistra, avrebbe ricevuto la solidarietà di tutto il mondo 'intellettuale' che popola i media italiani' - afferma Alessandro Morelli, capogruppo Lega del Comune di Milano. Rincara la dose la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. “Il Pd è veramente arrivato all’ultima spiaggia se un suo sindaco, per di più di una città di respiro internazionale come Milano, si è ridotto a giudicare la nostra candidata Borgonzoni dalle magliette che indossa. Chiunque attacchi una donna, in questi termini, sconfinando nell’insulto sessista, ha evidentemente poco a che fare con una sana dialettica politica. Come abbiamo dimostrato in Umbria, anche i Emilia Romagna, i cittadini sapranno ben distinguere tra chi mette al primo posto gli interessi della propria regione e chi si trincera dietro luoghi comuni decisamente superati”.