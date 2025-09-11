Lega Giovani Modena: Giuseppe Vandelli nuovo coordinatore provinciale

Lo scorso martedì 9 Settembre si è tenuto il congresso della Lega Giovani Modena, alla presenza del coordinatore regionale del movimento Tommaso Vergiati. Il Congresso ha nominato come nuovo coordinatore provinciale dei giovani Giuseppe Vandelli, già consigliere a Sassuolo e in Provincia, che succede a Matteo Bergamini, in carica dal 2021.“Sono parte del movimento da alcuni anni per cui non posso certo considerarmi un ‘leghista della prima ora’, ma nel corso di questi anni di militanza, che si è poi trasformata nell’impegno politico-amministrativo, credo di aver imparato molto e di aver maturato la coscienza e le capacità necessarie per questo passaggio di consegne' - - ha affermato il neo-coordinatore. 'Voglio ringraziare tutti i ragazzi del gruppo, ed in modo particolare Matteo, per il servizio reso negli scorsi anni – anche e soprattutto in fasi non particolarmente floride per il nostro partito (e di conseguenza per il movimento) a livello nazionale – ma anche per avermi accolto lui per primo in questa comunità. Un ringraziamento va anche a Tommaso Vergiati per aver indicato il mio nome come prossimo coordinatore della giovanile a livello provinciale: una grande attestazione di stima nei miei confronti, che non intendo deludere. La Lega Giovani c’è e vuole essere una realtà viva.Siamo un gruppo di persone che condividono la stessa passione per la politica, le stesse idee e lo stesso spirito identitario che da sempre caratterizza il nostro movimento. Credo fortemente che esista una grossa fetta di miei coetanei stanca delle derive di oggi: del politicamente corretto, delle imposizioni culturali, dell’ipocrisia di una società ideologicamente inclusiva che dimentica le proprie radici e i propri valori. Noi vogliamo essere la loro voce, il loro riferimento. Vogliamo essere gli alfieri di questa battaglia politica e culturale, e dare casa a tutti quei giovani che oggi non si sentono rappresentati. E lo faremo a modo nostro, nel nostro stile: quello del buongoverno di chi già amministra sul territorio e di chi in tante realtà si spende con coraggio e dedizione per migliorare concretamente la vita delle persone. Ma anche quello dell’entusiasmo, della freschezza e dello sguardo critico sul mondo e sulle ipocrisie del presente, a cui non intendiamo piegarci.”“Un sincero ringraziamento a Matteo Bergamini per il lavoro svolto in questi anni con determinazione e passione alla guida della Lega Giovani Modena. A Giuseppe Vandelli rivolgo invece un grande in bocca al lupo: nel suo ruolo di capogruppo a Sassuolo e in Provincia di Modena ha già dimostrato doti non scontate per un giovane impegnato in politica.Sono certo che, con entusiasmo e passione, saprà ricoprire al meglio l’incarico di coordinatore provinciale della Lega Giovani.” - ha affermato il coordinatore provinciale Lega Guglielmo Golinelli.Nella foto, da sinistra, Matteo Bergamini (coordinatore uscente) e Giuseppe Vandelli (neo-coordinatore)