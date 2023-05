Legalità, voto a Brescello: rispuntano gli ‘anticorpi’ e Silva ricorda le minacce subite

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al centro del confronto tra il sindaco uscente Elena Benassi, Catia Silva, a capo di una civica sostenuta da Fdi e dal centrodestra, e Carlo Fiumicino, la cui civica è vicina al Pd, è stato inevitabilmente il tema della legalità e della lotta alla criminalità organizzata.Il commissariamento per mafia di Brescello rappresenta infatti non solo un pezzo di storia, ma una ferita aperta per il paese. Il sindaco ha sottolineato il ruolo della Commissione mista per la legalità. 'Un osservatorio importante sul quale continueremo ad investire per garantire un controllo puntuale del territorio'.Dal canto suo Fiumicino ha rispolverato il tanto criticato tema degli 'anticorpi'. 'La consapevolezza del fenomeno mafioso ha permesso di generare gli anticorpi per poter contrastare ora e anche in futuro qualsiasi tipo di infiltrazione'.Di tono del tutto diverso le parole di Catia Silva la quale ha ripercorso le minacce subite per aver denunciato, prima del commissariamento, le infiltrazioni della Ndrangheta.