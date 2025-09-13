Lisei (Fdi): 'Attacco alla Flotilla? Se lo sono fatti da soli'

'Non credo alle loro posizioni, cercano continuamente visibilità. Quello che è successo è o un incidente interno o se lo sono fatti loro. Se vuoi fare aiuti umanitari fai altro'. Lo ha detto due giorni fa il senatore bolognese Marco Lisei (FdI) sull'attacco di droni alla Global Sumud Flotilla:
'Ormai è chiaro, dietro al ‘fenomeno’ Global Sumud Flotilla si celano estremisti che da una parte proclamano di voler aiutare la popolazione di Gaza ma dall’altra fomentano toni d’odio e violenza. Una legittima iniziativa politica che alimenta odio e antisemitismo. È l’unica lettura che si può dare a quanto sta accadendo in questi giorni. Io vengo bersagliato da offese e minacce di morte, rivolte anche ai miei figli, solo per aver messo in discussione le loro versioni spacciate come verità assolute' - ha aggiunto oggi Lisei stesso.
'Oggi una giornalista de La Stampa, Francesca Del Vecchio, a cui va la mia solidarietà, racconta di essere stata espulsa dalla delegazione dei giornalisti ‘ammessi’ a bordo – accuratamente perquisiti e sottratti dei telefoni cellulari – perché considerata ‘pericolosa’. Mentre questi ‘democratici eroi’ di sinistra fanno politica, il governo Meloni porta avanti una seria azione umanitaria per salvare bambini e assistere la popolazione di Gaza'.
