Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo continuamente in diretta video – ha detto Lisei prima di entrare in aula, stando a quanto scrive il Fatto – e tutto il mondo dei no-vax ci segue con morbosità e attenzione. Quindi possiamo fare ben poco. C’ho le telecamere accese in ogni istante, appena le spengo un secondo mi ritrovo tutti che mi insultano sui social'. E ancora: 'Conte rompe sempre il cazzo. Io però purtroppo devo fare il presidente della Commissione e moderare le parole, ma il problema è che poi ci attaccano tutti i nostri. Forza Italia fa asse con loro, mentre anche la Lega è spaccata: Claudio Borghi e Alberto Bagnai sono no-vax ma poi hanno un medico che rompe le scatole continuamente'.