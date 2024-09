Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al di là degli otto candidati presenti nella lista 'Elena Ugolini presidente-Rete Civica' ( sicuri i nomi di Andrea Galli e Anna Colli , così come appare certa la clamorosa esclusione di Simone Pelloni), è interessante fotografare l'universo che supporta questa lista. C'è, ovviamente una fetta di Comunione e liberazione, ma c'è soprattutto il sostegno di una strana coppia nota a Modena. Parliamo dell'avvocato, vicesegretario vicario della Dc di Cuffaro, e di, volto stranoto nel mondo curiale modenese e per anni al vertice della Fondazione di Modena, così come di diverse realtà che ruotano intorno al mondo del terzo settore e del volontariato.Si affida dunque alla sponda cattolica la Ugolini con la triangolazione CL-DC-Diocesi, da vedere se questo asse avrà la benedizione non solo divina, ma anche degli elettori.