ll nuovo DPCM blocca il tour di Bonaccini: annullata tappa reggiana

La decisione è stata condivisa con i sindaci e gli amministratori locali del territorio, concordi, insieme al presidente Bonaccini e all’esecutivo regionale, anche nel dare subito un segnale conseguente al nuovo Decreto nazionale, che chiede, fra gli altri impegni, di limitare riunioni e incontri, anche istituzionali e di lavoro, in presenza.

La visita verrà organizzata nei prossimi giorni, con modalità consentite e sicure, così come quelle nelle province che ancora mancano per completare il giro di incontri della Giunta nel territorio, non venendo certo meno i motivi alla base del confronto con le comunità locali per condividere il piano di ricostruzione regionale.