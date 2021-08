Locatelli (Cts): ‘Servirà la terza dose per gli ultra settantenni’

La terza dose? 'Senza dubbio incrementa la memoria immunologica, potrebbe essere utile per i soggetti più vulnerabili. Penso agli ultra settantenni'. Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della sera, Franco Locatelli, coordinatore del comitato tecnico scientifico Cts.'Spingere l'acceleratore delle vaccinazioni - ha aggiunto - persuadere la popolazione a seguire le regole di comportamento, prevenire situazioni che possono generare assembramenti': solo così, insiste le Regioni potranno evitare il passaggio di colore. 'I dati del monitoraggio settimanale - ha continuato - incidenza cumulativa a sette giorni ogni 100.000 abitanti e valore dell'Rt, documentano che i contagi continuano a salire, ma non nella misura temuta o da qualcuno ipotizzata. In particolare, nell'ultima settimana vi è stata una decelerazione nella crescita rispetto alle due settimane precedenti. A livello nazionale, i tassi di ospedalizzazione e di occupazione delle terapie intensive rimangono contenuti, rispettivamente 3% e 2,2%. In molti Paesi europei, i numeri sono significativamente piu' preoccupanti...'.