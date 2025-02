Lorenzo Broccoli è il nuovo dg dell’assessorato emiliano alla sanità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lorenzo Broccoli è il nuovo direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna. Lo ha nominato la Giunta Regionale con una delibera approvata durante la seduta di ieri pomeriggio.

“Le sfide che ci attendono nei prossimi anni richiedono competenza ed esperienza - commentano il presidente, Michele de Pascale, e l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi - e il profilo del dottor Lorenzo Broccoli risponde a questa esigenza. Affidiamo un ruolo chiave a una persona che conosce profondamente la Regione Emilia-Romagna e il suo sistema sanitario e saprà mettere a servizio le sue capacità per il raggiungimento degli obiettivi di questo mandato”.

Per Broccoli si tratta di un ritorno: nato a Crevalcore nel 1963, avvocato, ha iniziato la sua carriera proprio in Regione nel 1990. Da allora ha messo a disposizione dell’ente di viale Aldo Moro le sue competenze giuridiche e amministrative, ricoprendo diverse cariche dirigenziali nell’ambito delle Risorse umane, principalmente nel settore sanitario e sociale. Da settembre 2009 a febbraio 2016 è stato direttore generale dell’ente. A partire dal 2017 ha approfondito ulteriormente la conoscenza delle complesse dinamiche della politica sanitaria con il ruolo direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena.