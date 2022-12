Lorenzo Guerini è il nuovo presidente del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti. Già ministro della Difesa, esponente del Pd, Guerini aveva già guidato il Comitato parlamentare nella passata legislatura. Vicepresidente del Copasir sarà Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia. Eletto segretario Ettore Rosato di Italia Viva.



'Congratulazioni all’onorevole Lorenzo Guerini e all’onorevole Giovanni Donzelli, eletti oggi Presidente e Vicepresidente del Copasir. Il loro è un incarico prestigioso che sapranno ricoprire con equilibrio, capacità e competenza nell’interesse degli italiani e della Nazione. Buon lavoro', ha commentato il ministro della Difesa Guido Crosetto.

