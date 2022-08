L'Ucman si inventa la riunione di giunta direttamente a casa tua

'Siamo ben disponibili ad accogliere inviti da parte di soggetti interessati ad accogliere le prossime riunioni di Giunta dell'Unione'. L'appello con ripetizione sul concetto di accoglienza da ricevere e non da offrire alle aziende del territorio è del Presidente dell'Unione dei Comuni Modenesi nonché sindaco PD di Medolla Alberto Calciolari. A nome della giunta dell'Unione, formata dai sindaci degli 8 comuni (di cui 7 PD), che ne fanno parte, il Presidente si lancia in un anomalo autoinvito istituzionale rivolto ad aziende del territorio chiamate a segnalare la propria disponibilità ad accogliere, come già successo in due casi documentati con foto in allegato alla nota stampa, una riunione istituzionale della giunta. Nei propri spazi, a spese proprie, magari garantendo anche un omaggio ai prestigiosi ospiti in veste istituzionale. Del resto, quale onore può essere ospitare 8 sindaci.Il tutto chiaramente all'insegna di ciò che rende istituzionalmente e politicamente giustificabili anche iniziative di questo tipo: la conoscenza del territorio e la valorizzazione delle aziende locali. Una motivazione sempreverde capace di nascondere anche la presunzione istituzionale di chi si pone, come in questo caso, ospite illustre degno di onorare chi accoglie con la sola sua presenza, e la propaganda politica che in campagna elettorale ricerca nuove e gratuite forme.