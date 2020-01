Lugli: 'Noi candidiamo la portavoce del Comitato inquilini Caser'

L'Altra Emilia-Romagna candida nel collegio modenese Teresa Grasso, la portavoce delle famiglie con alloggi Caser riuniti nel 'Comitato inquilini a proprietà indivisa per la tutela del diritto alla casa'. E a proposito di politiche abitative, la lista guidata da Stefano Lugli, candidato a presidente della Regione per AER, propone un piano per nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e contro la morosità incolpevole a tutela dei cittadini meno abbienti. Paolo Cristoni, Nella lista dei volti noti modenesi del Pd in corsa per le Regionali, risulta peraltro anche l'ex onorevole socialista candidato con Più Europa . Ma, ricorda Stefano Lugli: 'Cristoni non fu colui che mise in liquidazione coatta amministrativa la cooperativa CASER tre anni fa?'

Oggi la cooperativa in questione presenta un bilancio passivo certificato di 120 milioni, che ha messo 'a repentaglio 300 famiglie', che in molti casi avevano già interamente pagato l'abitazione nella quale vivono e dalla quale 'rischiano di essere sfrattate', senza poter riscattare l'alloggio per l'assenza di una norma che consenta l'accesso ai mutui in queste circostanze; 'battaglia per ora portata avanti solo e unicamente da L'Altra Emilia-Romagna'.