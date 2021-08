M5s: Conte eletto presidente

L'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e' stato eletto presidente del Movimento 5 stelle, con 62.242 voti a favore , il 92,8 per cento del totale. A votare contro 4.822 (7,19 per cento) iscritti.Hanno partecipato al voto 67.064 iscritti sul totale di 115.130 aventi diritto.'Metterò tutto il mio impegno per non deludere le vostre aspettative e per restituire la massima dignita' alla politica, con la P maiuscola'. A dirlo lo stesso Giuseppe Conte, neoeletto presidente del M5S, nel corso di una diretta Facebook.