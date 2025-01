Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non è lei quella finita nei guai per aver comprato vibratori con i soldi della Regione, piuttosto quella storia riguardava un ‘collega’ del Partito democratico… ma è lei la vittima di fake news e cattiveria. Augusta Montaruli, deputata torinese di Fratelli d’Italia, dai suoi profili social racconta di essere vittima di una campagna diffamatoria contro cui non intende però dichiarare la resa.'Ho appena provveduto a sporgere querela verso chi sta diffondendo ancora una volta in queste ore notizie false nei miei confronti - scrive infatti -. Tale cattiveria sta ingenerando in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata. Per questo non intendo smettere di difendermi'.E ancora: 'Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente- prosegue- Come non mi sono mai sottratta dalle mie responsabilità, non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia'. E poi, in riferimento a quello di cui sarebbe ingiustamente accusata, chiarisce: 'In ogni caso sappiate che chi é stato accusato di aver acquistato vibratori con i soldi della Regione era un consigliere regionale del Pd, che è stato assolto. Mentre io non sono mai stata imputata né per questo oggetto, né per un qualsiasi libro. Traete voi le vostre conclusioni'.