Malan (Fdi): 'Nozze gay? Nella Bibbia omosessualità definita abominio'

Il motivo principale per cui sono passato a Fratelli d'Italia? 'Ad esempio la posizione del governo Draghi sulla Legge Zan, a cui io sono contrario'. A usare queste parole, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è stato il capogruppo Fdi al Senato Lucio Malan.La Chiesa Valdese, di cui lei fa parte, è però favorevole ai matrimoni omosessuali. 'Ma non abbiamo il dovere di obbedienza, la chiesa Valdese è fondata sulla Bibbia e non sulla gerarchia'. Sulla Bibbia c’è scritto che i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono vietati? 'C’è scritto di peggio, ed in modo anche più esplicito. Non sui matrimoni ovviamente, a cui nessuno aveva pensato duemila anni fa'.E cosa ci sarebbe scritto nella Bibbia su questo tema? 'C’è scritto che l’omosessualità è un abominio, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento', ha detto il senatore a 'Un Giorno da Pecora'.Ma dove è scritto nella Bibbia quello che Malan riferisce? Lo siamo andati a cercare. Ecco due esempio riferiti al Nuovo Testamento e al Vecchio Testamento.San Paolo nel capitolo 1 della Lettera ai Romani scrive: 'Similmente anche i maschi, lasciando il rapporto naturale con la femmina, si sono accesi di desiderio gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi maschi con maschi, ricevendo così in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. E poiché non ritennero di dover conoscere Dio adeguatamente, Dio li ha abbandonati alla loro intelligenza depravata ed essi hanno commesso azioni indegne'.Libro del Levitico capitolo 18: 'Se uno ha con un uomo relazioni sessuali come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro'.

L'interpretazione

Numerose le reazioni indignate davanti alle parole di Malan.

Dal Pd Simona Malpezzi, presidente dei democratici in Senato, afferma: 'In uno Stato laico il legislatore deve essere laico. Si può essere contrari alle unioni civili ma definire l'omosessualità un abominio perchè lo dice la Bibbia (che lascerei fuori dal dibattito politico) è davvero grave, soprattutto se pronunciate da chi siede tra i banchi di una assemblea legislativa. Mi auguro - dichiara Malpezzi - che Fdi si dissoci dalle parole del presidente Malan'.

Secondo l'ex ministra dell'Istruzione Gelmini, 'al senatore Lucio Malan devono essere sfuggite le affermazioni di Papa Francesco - che certamente meglio di lui rappresenta la Chiesa Cattolica - in tema di omosessualità. Come quando, ad esempio, ha affermato che gli omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Affermare che l'omosessualità è abominio citando la Bibbia è surreale: dopo le nozze in chiesa con il bonus da questa destra non si sa cosa ci possiamo attendere'.

'Non so come qualificare queste esternazioni. Personalmente le considero indegne e sintomo di una profonda ignoranza. Se le nostre regole derivassero dal Vecchio Testamento non saremmo molto diversi dai talebani. Per fortuna abbiamo avuto il Vangelo e lo Stato laico' - ha commentato Carlo Calenda, resta che anche nel Nuovo Testamento, appunto nelle lettere di San Paolo il giudizio sul tema resta il medesimo.