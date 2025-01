Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal canto suo Enel fa sapere che sono in corso gli interventi di ripristino della fornitura elettrica, auspicando che entro la serata di oggi (venerdì) i guasti siano riparati. Un faccia a faccia tra l'azienda e la Provincia si è già svolto il 18 dicembre scorso, dopo che in una decina di località montane circa 6.000 utenze avevano subito distacchi anche prolungati. In quell'occasione il presidente Braglia aveva chiesto ad Enel interventi strutturali sulle reti elettriche per evitare il ripetersi dell'emergenza. Intanto la Provincia di Modena ricorda che tutte le persone che stanno avendo disservizi possono chiedere risarcimento scrivendo una pec alla società e-distribuzione, con i propri dati oppure quelli relativi alla fornitura (codice pod), specificando il danno e l'entità per cui si richiede il risarcimento.