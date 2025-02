Marattin e Siena lanciano il nuoco partito liberal-democratico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A pochi giorni dal lancio del nuovo progetto politico per la nascita e la crescita di un nuovo partito liberal-democratico, previsto l'8 marzo a Roma, il parlamentare in due legislature Luigi Marattin, già eletto nel PD poi passato a Italia Viva lasciata lo scorso settembre, e ora nel gruppo misto, ha tracciato le linee del nuovo soggetto politico nella serata organizzata a Palazzo Europa introdotta da Giorgio Siena, coordinatore provinciale di Orizzonti Liberali e consigliere comunale a Mirandola per la presentazione dell'ultimo libro del parlamentare intitolato La Missione Possibile. Un testo che interpretabile come un manifesto sulle ragioni fondative per un nuovo partito liberal-democratico e riformatore.



'Il partito si collocherà in posizione orgogliosamente autonoma da destra e sinistra.

Perché, semplicemente, sosterrà le cose che destra e sinistra non vogliono o non possono sostenere: un taglio della spesa pubblica per finanziare una massiccia riduzione di tasse su chi lavora e produce, una rivoluzione di meritocrazia (e pari opportunità), di mercato e concorrenza in ogni settore; una strategia pluriennale per curare il male assoluto della scarsa crescita della produttività, perseguita abbandonando totem. L'Italia è l'unico Paese ce da decenni non cresce e questo è un male per tutti e la politica di oggi, che vista da dentro è ancora peggio di quello appare fuori, peggiore a livelli da punto di non ritorno, non è in grado di dare una volta'Il libro di Marattin delinea i contorni di un’offerta politica liberal-democratica dichiaratamente alternativa agli attuali schieramenti. In uno scambio con il moderatore il gornalista Filippo Pederzini, Marttin ha illustrato in sintesi le sezioni con cui si sviluppa il testo. 'La prima parte è dedicata all’analisi del passato: qual è il problema italiano, perché le spiegazioni che centrosinistra e centrodestra danno di tale problema sono fallaci e quale sia invece un’analisi liberal-democratica di come e perché l’Italia si trovi nella situazione attuale. La seconda parte guarda al futuro: quale idea di società a cui ispirarsi, come ricostruire un’organizzazione partitica per veicolarla e quali le principali politiche per realizzarla'. Ragioni alla base del progetto politico che sarà presentato ufficialmente a livello nazionale sabato 8 marzo a Roma, presso il Teatro Fellini, Centro Congressi Roma Eventi. Il nuovo soggetto politica prenderà vita dalla fusione di 4 associazioni (Orizzonti Liberali, Libdem, NOS e Liberal Forum). In estate previsto il primo congresso fondativo.