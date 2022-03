Cittadinanza onoraria Marco Biagi: il ricordo della politica

A 20 anni dalla morte di Marco Biagi, ucciso dai brigatisti rossi, e in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria post-mortem durante la seduta di un consiglio comunale straordinario tenutasi presso la sede della Fondazione Marco Biagi, abbiamo raccolto il ricordo di 4 quattro consiglieri comunali e del segretario del partito socialista di Modena.'L'eredità intellettuale e l'opera del Professor Marco Biagi, che si concretizzò nella riforma del mercato del lavoro varata con il suo nome dal Governo Berlusconi, continuano a rappresentare un contributo straordinario di riflessione e di azione, per contrastare le rigidità di un mercato del lavoro in continua trasformazione' - ha affermato il capogruppo Forza Italia Piergiulio Giacobazzi -.'A pochi giorni del ventesimo anniversario del barbaro assassinio di Marco Biagi, come socialisti e cittadini modenesi, siamo molto lieti che l’Amministrazione comunale di Modena abbia deciso di ricordare la figura di questo grande testimone del riformismo riconoscendogli la cittadinanza onoraria postuma con un Consiglio comunale straordinario. È un gesto per noi molto significativo che sottolinea il legame importante che Marco Biagi, bolognese di nascita, aveva e ha sempre avuto con la nostra città - afferma in una nota il Psi -. Marco Biagi, è stato un prestigioso professore della nostra Università: è qui che ha trovato il modo e lo spazio per portare avanti il suo impegno accademico nell’ambito del diritto del lavoro; è qui che quotidianamente, partendo dalla sua Bologna, veniva per esercitare la sua attività, ad insegnare e a lavorare per creare nuove e innovative prospettive nel mondo delle relazioni tra lavoro e impresa. Marco Biagi appartiene a quella particolare genia di persone che spesso in modo isolato si schierano dalla parte dell’innovazione contro i conservatori, siano essi di destra che di sinistra: un riformista e un socialista, che ha pagato con la vita il suo impegno per una società migliore. Abbiamo avuto l’onore di averlo tra i nostri iscritti, nostro compagno di strada nelle grandi battaglie politiche che hanno sempre puntato a guardare la realtà dei fatti senza la lente delle ideologie, ma con quella degli ideali e dei valori che si confrontano con la società e lavorano per renderla più giusta, più equa e più moderna. Questa è stata la lezione, per noi, di Marco Biagi. Sapere che anche la nostra città, con il suo massimo organo rappresentativo, ha deciso di farlo diventare formalmente, anche se simbolicamente, un nostro concittadino, ci riempie di orgoglio e ci dà lo stimolo per lavorare sempre affinché persone come Marco Biagi non siano mai dimenticate e diventino simbolo e testimonianza per le nuove generazioni e per il nostro futuro'.