Mascherine Ffp2 a 75 centesimi, c'è l'accordo tra Figliuolo e farmacie

E' stato trovato un accordo tra la struttura commissariale del generale Figliuolo e le associazioni di categoria dei farmacisti per la vendita delle mascherine Ffp2. Saranno vendute a non più di 75 centesimi l’una, con l'ok di Federfarma, AssoFarm e FarmacieUnite d'intesa con il Ministero della Salute e sentito l'Ordine dei farmacisti. Tutto questo dopo che nell’ultimo decreto Covid c’era stato l’impegno da parte del governo verso la calmierizzazione dei prezzi delle mascherine ad altra protezione dal Coronavirus.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.