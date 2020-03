'Mascherine solo per personale su aerei? Assurda proposta della Spadoni'

'Un autista di pullman, di tram, un controllore di treno, hanno meno diritti di un personale aeronavigante? - si chiude la Bettini -. Oltre ad ignorare le indicazioni dei luminari della medicina come quelle del professor Walter Ricciardi, componente del comitato esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, sull'uso della mascherina in caso di coronavirus ('servono a non far diffondere il virus da parte di chi lo ha già contratto e per il personale sanitario') e a creare distinguo sulla sicurezza dei lavoratori, l'onorevole Maria Edera Spadoni ci dovrebbe spiegare l'utilità della sua proposta Parlamentare di dotare solo il personale aeronavigante di tale sistema di protezione in tempi peraltro di difficile approvvigionamento'.

'È stato accolto l’ordine del giorno a mia prima firma, per tutelare la salute del personale aeronavigante. Il Governo si è infatti impegnato a valutare tutte le iniziative necessarie per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus, in particolare in riferimento alla dotazione per il personale aeronavigante di gel antibatterico, guanti e mascherine a bordo. Assieme alla collega Francesca Galizia, anche lei assistente di volo in aspettativa, ci siamo impegnate in prima persona per garantire le misure indispensabili per la tutela del personale aeronavigante'. Così sui social lainterveniva sulle misure di contenimento del coronavirus e in particolare sull'uso delle ormai famose mascherine.Un intervento che non è piaciuta adel Comitato Salviamo l'ospedale di Pavullo.