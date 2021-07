Mattarella: 'Vaccinarsi è un dovere civico e morale'

Il vaccino come un dovere morale e civico. La priorità del ritorno alla normalità nel mondo scolastico. E un appello alla politica perché continui a collaborare, dato che “siamo ancora in emergenza” e “senza attenzione e senso di responsabilità rischiamo una nuova paralisi della vita sociale ed economica”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia del Ventaglio, il tradizionale saluto alla stampa parlamentare.Il capo dello Stato ricorda che “la campagna di vaccinazione e la scelta di mettere in campo ingenti sostegni pubblici per contenere le conseguenze delle chiusure e dei distanziamenti a livello economico, produttivo, occupazionale” sono state “due strade che hanno consentito speranza e fiducia.Anche perché, sottolinea Mattarella, “la pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono essere le sue mutazioni”. EPer queste ragioni la vaccinazione è un dovere morale e civico. Nessuna società è in grado di sopportare un numero di contagi molto elevato, anche nel caso in cui gli effetti su molta parte dei colpiti non fossero letali”.. Il presidente della Repubblica entra nel dibattito sull’obbligo vaccinale e sul green pass per accedere ai luoghi pubblici e, pur senza prendere una posizione esplicita in favore di una determinata misura, lascia intendere l’importanza di limitare il contagio. “Se la legge non dispone diversamente si può dire: ‘In casa mia il vaccino non entra’. Ma questo non si può dire per ambienti comuni, non si può dire per gli spazi condivisi, dove le altre persone hanno il diritto che nessuno vi porti un alto pericolo di contagio; perché preferiscono dire: ‘In casa mia non entra il virus'”. Chi sottovaluta la risalita dei contagi causata dalla variante Delta per il capo dello Stato sbaglia: