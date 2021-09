Maxi comparto residenziale Vaciglio: là dove c'era l'erba...

È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in proprietà di ulteriori 38 alloggi dei complessivi 113 di edilizia convenzionata nel comparto Morane-Vaciglio in corso di realizzazione a Modena.Un nuovo gigantesco quartire residenziale da 550 alloggi nato su una superficie verde.L’iter per l’assegnazione degli alloggi di edilizia convenzionata di due delle sei palazzine previste nell’area concessa dal Comune in diritto di superficie segue quello già effettuato per l’assegnazione dei primi 38 appartamenti, avviato a ottobre 2020. Nell’area sono in via di ultimazione le palazzine destinate all’housing sociale ed è in corso la costruzione delle prime due palazzine destinate alla proprietà in edilizia convenzionata. Sono già entrate in funzione, inoltre, le due rotatorie di accesso al comparto, in via Morane e in via Vaciglio, salvo che nel braccio a servizio dell’area in costruzione.Attraverso l’avviso per gli alloggi di edilizia convenzionata, la società formerà due elenchi: il primo, per l’assegnazione di due alloggi con priorità a persone disabili con problemi di deambulazione e con un grado di invalidità pari o superiore al 66 per cento, sarà ordinato in ordine decrescente sulla base del grado di disabilità dichiarata e certificata; il secondo, per l’assegnazione delle altre 36 unità abitative, sarà ordinato secondo l’ordine temporale di presentazione della manifestazione d’interesse.