Medici Medicina Generale: frattura nel fronte sindacale sui nuovi accordi contrattuali

Frattura tra i principali sindacati dei medici di medicina generale. A segnare uno strappo ormai la divergente posizione di FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), sulla proposta di cosiddetto 'addendum' all’accordo locale tra l’Azienda USL di Modena e le rappresentanze sindacali, che SNAMI ha ritenuto in larga parte irricevibile per criticità di contenuto e per le potenziali ricadute sul lavoro dei medici e sull’assistenza ai cittadini. Passo indietro. A seguito dell’accordo firmato il 29 agosto 2025 tra i Medici di Medicina Generale (MMG) e l’Azienda USL di Modena, è stato avviato un processo per migliorare la qualità e l’efficacia del lavoro dei medici di famiglia anche in funzione della riorganizzazione del sistema sanitario di base oltre che della necessità di lavorare, all'interno di questo sistema, sul tema dell'appropriatezza delle prescrizioni specialistiche, elemento centrale anche sul fronte, particolarmente critico, delle liste di attesa.Per rendere questo percorso davvero utile e concreto, serviva tempo per sviluppare meglio gli strumenti di analisi e definire nuovi obiettivi.Per questo motivo, le parti coinvolte hanno stilato un addendum, ovvero un’integrazione all’accordo originale. Questo nuovo documento ha lo scopo di chiarire come saranno valutate le performance dei medici e quali compensi aggiuntivi potranno ricevere in base al raggiungimento di determinati obiettivi.Ogni medico avrà dei traguardi annuali legati al numero e alla tipologia di prestazioni sanitarie prescritte, come visite specialistiche o esami.Il medico dovrà avvicinarsi a un certo standard (la “mediana provinciale corretta del 25%”, cioè un valore medio rivisto) nel numero di prenotazioni per tipo di prestazione e urgenza.Se raggiunge questo obiettivo, riceverà 1,20 € all’anno per ogni paziente assistito.A questo si aggiungono 0,30 € per paziente se il medico segue correttamente le indicazioni contenute nel “Catalogo delle Urgenze”, uno strumento che aiuta a capire quando è davvero urgente prescrivere una visita o un esame. Secondo SNAMI, tuttavia, gli obiettivi proposti non sono del tutto governabili dai medici di medicina generale, poiché una parte rilevante delle prescrizioni specialistiche deriva da indicazioni provenienti da specialisti, reparti ospedalieri e strutture private.In una lettera ufficiale inviata a FIMMG, alle altre sigle sindacali e ai medici dell’AUSL di Modena, SNAMI contesta inoltre l’attribuzione al medico di base della responsabilità medico-legale di rifiutare prestazioni suggerite da specialisti; il rischio, indicato nella bozza, di sospensione del progetto sul diabete in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro dicembre 2025, una clausola ritenuta “vessatoria” e dannosaper pazienti e medici; la natura dell’addendum, che appare “più una riscrittura dell’intero accordo che una semplice integrazione”.SNAMI ha indicato alcuni correttivi imprescindibili per rientrare nella trattativa: l’esclusione, dal calcolo degli obiettivi, delle prescrizioni indotte da specialisti (a patto che siano documentate); la rimozione della clausola sulla decadenza del progetto diabete;il coinvolgimento paritario di tutte le sigle sindacali nella progettazione dei nuovi PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali).Elenco di criticità e proposte che anziché avvicinare avrebbe provocato una frattura ulteriore. La rappresentante Snami che avrebbe dovuto partecipare all'assemblea FIMMG si è vista revocare l'invito a poche ore dall'assemblea stessa. Un mancato confronto e una divergente posizione sul documento che porta quest'ultimo ad avere stampata una sola firma.Elemento che potrebbe portare a rallentamenti ulteriori, per non dire stop, alla riforma dell’assistenza territoriale e dei percorsi integrati, in un momento in cui il territorio è chiamato a rispondere a sfide cruciali come la gestione della cronicità, l’appropriatezza prescrittiva e la continuità assistenziale.Gi.Ga.