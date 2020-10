Metrotranvia: sabato raccolta firme per finanziarla con Recovery fund

'Con la propria firma i cittadini possono ora sollecitare la soluzione dei problemi del trasporto, della congestione del traffico e migliorare la qualità dell’aria della nostra città.

Dalle 10 di sabato mattina, infatti, in piazza Mazzini si potrà sottoscrivere la petizione da sottoporre al Consiglio Comunale perché chieda urgentemente l’inserimento del progetto di Metrotramvia della città fra quelli da finanziare col Recovery Fund'. Dopo averne presentato, nei mesi scorsi, le caratteristiche progettuali e le opportunità, Modena Volta Pagina organizza l'iniziativa con l'intento di raccogliere un numero di firme sufficienti per portare l'istanza alla discussione in Consiglio Comunale



'Il progetto della Metrotramvia modenese è già pronto e prevede due linee per complessivi 16 Km che attraversano tutti i quartieri e 4 parcheggi scambiatori alle estremità delle linee.

Le linee, ad alta capacità e velocità, sono attuabili con tracciati in superficie e collegheranno le stazioni FS e e Autolinee con il resto della città, lambendo il centro con passaggi ogni 5’ per 15 ore al giorno e servendo almeno 7 milioni di passeggeri all’anno. Si ridurrà così il traffico delle automobili, soprattutto nelle ore di punta e di oltre il 10% l’inquinamento dell’aria'



'Con la firma i cittadini invitano l’Amministrazione comunale - affermano i rappresentanti di Modena Volta Pagina - a chiedere che il progetto, predisposto dalla stessa Giunta comunale anni fa, sia finanziato col Recovery Fund.

Lo stesso presidente della Regione, nei giorni scorsi a Modena, ha promesso di dare la priorità a progetti di opere pubbliche già attuabili. La nostra Metrotramvia dispone di questo requisito e, non per caso, la vicina Bologna sta affrettandosi a realizzare un progetto analogo, sempre per il trasporto. Il nostro progetto è già pronto, necessita solo dei finanziamenti.

Firmando la petizione si chiede di cogliere questa opportunità irripetibile di avere le risorse per adeguare il servizio di trasporto pubblico alle esigenze di una importante realtà sociale ed economica come la nostra. Si migliorerà, così, anche la qualità e l’ambiente di vita e, quindi, si tutelerà la salute di tutti.

Modena Volta Pagina invita i cittadini a cogliere questa occasione e con la propria firma ad intervenire nelle scelte per il bene comune.

Modena Volta Pagina