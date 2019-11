Migliaia di sardine, con l'ombrello, in piazza Grande

Manifestazione confermata e, dato il colpo d'occhio, riuscita, quella delle 'sardine' modenesi contro Salvini. Nonostante la pioggia che obbliga tutti all'uso di ombrelli ed impermeabili e nonostante la decisioni di Salvini di annullanre l'aperitivo in centro e scegliendo di organizzare e chiudere la tappa modenese, nel capoluogo con un aperi-cena-conferenza al 212 di Modena. Un aspetto sottolineato dall'Assessore comunale Bosi che dopo essersi goduto ed avere immortalato la piazza dal Municipio, ha affermato: 'Salvini ha preferito non farsi vedere a Modena'La piazza canta 'Bella ciao' e grida in coro: 'Modena, Modena, non si lega'