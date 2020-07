'Migranti positivi a Modena? Qui ormai alberga la follia'

'Assurdo anche solo pensare di trasferire a Modena migranti irregolari e in quarantena, addirittura positivi al Covid. Già Modena ha enormi problemi in fatto di ordine pubblico, senza contare le difficoltà già ampiamente riscontrate per trattenere i migranti in queste strutture di accoglienza: molti fuggono, violano la quarantena e tengono comportamenti non proprio conformi alla convivenza civile. È accaduto negli hot-spot di mezza Italia, non illudiamoci che non accada anche qui, dove c’è peraltro un aspetto ancor più preoccupante dal punto di vista sanitario: come si può pensare di inviare dei migranti positivi al Covid in una Regione come la nostra, che è ancora tra le prime per casi di positività? Qui il buon senso sta andando a farsi benedire. Il Ministro dell’Interno e il Ministro della Salute intervengano immediatamente per impedire questa ennesima assurdità'. A parlare è Enrico Aimi, senatore e capogruppo in Commissione Affari Esteri per FI.



'Chiedo che anche il presidente della Regione Emilia-Romagna prenda una netta e ferma posizione contraria a questa “iniziativa” fuori da ogni logica. Gli sbarchi vanno bloccati e i clandestini vanno riportati da dove sono venuti, la più parte dei quali proviene dalla Tunisia, Paese tra i più tranquilli ed evoluti del Nord Africa. Basta alibi buonisti. Vogliamo sapere quali interessi economici ci sono dietro a tale follia. Presenterò un'interrogazione ai ministri competenti. Forza Italia è in prima linea e faremo di tutto per denunciare i fallimenti di queste iniziative surreali, soprattutto in tempi di situazione d’emergenza'.