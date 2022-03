Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che rilascerà presto ulteriori documenti relativi al funzionamento dei biolab finanziati dal Pentagono in Ucraina. Lo rende noto Russia Today ( qui ), uno dei principali quotidiani televisivi russi.'Specialisti militari russi in armi di distruzione di massa stanno analizzando i documenti ottenuti dai membri del personale dei laboratori ucraini', ha affermato il portavoce del ministero Igor Konashenkov in un briefing quotidiano parlando della 'attuazione da parte degli Stati Uniti in Ucraina di un progetto segreto per studiare i modi in cui gli esseri umani possono essere infettati dai pipistrelli'.Il funzionario ha affermato che lo stesso Istituto di Medicina Veterinaria Sperimentale e Clinica della città ucraina di Kharkov 'ha lavorato per anni per studiare in quali condizioni gli uccelli selvatici portatori di influenza potrebbero causare un'epidemia negli esseri umani e per valutare i danni che ne deriverebbero'. Il portavoce ha inoltre affermato che presto saranno rilasciati altri documenti ucraini sul trasferimento di campioni umani dall'Ucraina al Regno Unito e ad altre nazioni europee.