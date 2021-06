Mirandola, l'Assessore Forte si è dimesso: 'Motivi personali'

'Il Dott. Giuseppe Forte lascia il suo ruolo di Assessore alle Politiche economiche e Benessere Sociale presso il Comune di Mirandola, rimettendo tutte le deleghe al Sindaco Alberto Greco'. Così il Comune di Mirandola ufficializza le dimissioni dell'assessore al bilancio, specificando che tale decisione sarebbe motivata da 'temporanei motivi strettamente personali'.Giuseppe Forte ringraziare i colleghi Assessori i membri del Consiglio e i dipendenti dell’Amministrazione comunale e ringraziato il Sindaco Greco per l’opportunità offerta, la fiducia accordata e per l’importante lavoro insieme svolto a favore di Mirandola. Il Sindaco Alberto Greco, preso atto della decisione, ha espresso la propria gratitudine a Forte per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nel corso di questi due anni.Sono in corso intanto, da parte del Sindaco le consultazioni finalizzate ad individuare chi eventualmente prenderà posto nell’Assessorato ora vacante. 'Il Sindaco - chiude la nota - si riserverà nei prossimi giorni, di informare la cittadinanza rispetto alle scelte operate'.