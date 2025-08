Modena Life, progetto Alcatraz: i tempi slittano, futuro svelato a fine agosto

Presentazione e scouting commerciale rinviati ad agosto

Lo studentato dimenticato

Il nuovo progetto: work house, per dirigenti e fascia alta dell'abitare

Il progetto di riqualificazione dell’ex Residenziale Manfredini – meglio noto come Alcatraz – entrerà formalmente all’interno del bando per la rigenerazione urbana del Comune di Modena, ma lo farà soltanto il prossimo 22 agosto, data in cui è prevista la presentazione ufficiale del piano da parte del fondo Modena Life. Un passaggio annunciato già un anno fa con grande enfasi durante la grande presentazione pubblica in Accademia, ma che, a oggi, non ha mai trovato alcuna formalizzazione concreta né depositi ufficiali in Comune.A confermarlo è Michelangelo Marinelli, referente del fondo, che ribadisce come “non sia stato ancora presentato nulla”. Solo a partire dal 22 agosto, con la consegna del progetto di massima, si attiverà l’iter previsto dal bando comunale. Da quel momento, il Comune avrà 90 giorni per valutarlo e – in caso di esito positivo – l’avvio del cantiere potrebbe avvenire entro la fine del 2025 o all’inizio del 2026.Come La Pressa aveva già evidenziato, alla pomposa presentazione in Accademia dello scorso anno, nella cornice del Palazzo Ducale, con tanto di endorsment all'idea di progetto anche da parte del vescovo di Modena, non era seguito alcun atto formale. Soprattutto in comune, sede deputata al deposito dei titoli.Un vuoto confermato anche allora dall’assessore all’Urbanistica Anna Maria Ferrari, che sottolineò come nessuna richiesta di cambio d’uso né progetto fossero mai stati depositati. Oggi la situazione, stando a quanto riferito da Marinelli alcune settimane fa, sarebbe la medesima.Nel frattempo, anche sull'esito del cosiddetto scouting commerciale, previsto a giugno, è di fatto slittato ad agosto, proprio in concomitanza con la formalizzazione dell’idea progettuale. “Abbiamo dovuto rivedere alcune destinazioni d’uso, questo ha rallentato i tempi”, spiega Marinelli senza entrare nel dettaglio.Nel percorso verso la presentazione ufficiale è completamente sparito il riferimento al progetto iniziale, presentato da un'altra società, per uno studentato; progetto che aveva raccolto anche un uno stanziamento in denaro, da parte del ministero, da 4 milioni di euro. Un progetto di cui, oggi, non si parla più.Marinelli è netto: “Non è nostro interesse realizzare uno studentato. Se si presentassero grandi gruppi di investimento nel settore, lo valuteremmo. Ma da soli, non ci metteremo a farlo”.La proposta che sarà sottoposta al Comune punta a una cosiddetta work house rivolta a lavoratori e dirigenti, accompagnata da spazi commerciali e servizi, con un modello ispirato a realtà internazionali.“Se poi uno studente prende in affitto una stanza, va bene, ma non è il nostro target”, chiarisce Marinelli.Con i suoi 42.000 metri quadrati, l’ex Alcatraz rappresenta una sfida urbana strategica, ma i ripetuti rinvii e la distanza tra annunci e atti concreti alimentano il timore che la rigenerazione possa restare sulla carta. Solo il 22 agosto si potrà capire se, finalmente, si darà avvio a un percorso reale. Gi.Ga.Nella foto, l'immagine della presentazione dell'idea di progetto per la riqualificazione del comparto ex Manfredini, cosiddetto Alcatraz