Modena cambia, ecco i candidati in lista con Daniele Giovanardi

La lista “Modena Cambia” nasce infatti dalla collaborazione di questi due movimenti politici, che, pur provenendo da aree politiche molto diverse, stanno lavorando insieme 'per cercare di dare una risposta vera e profonda ai problemi concreti dei cittadini'.'A livello nazionale il primo impegno è quello per il cessate il fuoco in Ucraina e in Palestina, non solo per fermare i massacri di civili e bambini in questi due teatri di guerra, ma anche perché questi conflitti stanno creando un enorme danno economica in tutta Europa e in particolare in Italia.

Più in generale vogliamo fermare lo strapotere delle multinazionali che in campo farmaceutico, vedi emergenza Covid, o con la transizione green, che ci vuole imporre di rottamare le nostre auto e le nostre case, pretendono di condizionare la vita dei cittadini in base ai loro interessi finanziari' - affermano i promotori.



A Modena la lista “Modena Cambia”, guidata dal candidato sindaco Daniele Giovanardi e dalla capolista Beatrice De Maio, consigliere comunale uscente, ha elaborato un programma che ha i suoi punti di forza nelle proposte sulla Sanità, sulla scuola, sulla sicurezza, sull’economa locale e sul commercio, sulla raccolta di rifiuti e sulla questione energia.



Ecco i nomi dei candidati:

Beatrice De Maio - Consigliere comunale uscente

Stefano Longagnani - Insegnante

Luca Rossi - Autista Atac

Stefano Cucchi - Imprenditore agricolo

Carlo Pallotti - Operatore sicurezza

Manuela Lugli - Avvocato

Gian Guido Barbanti - Imprenditore

Cesare Corni - Ricerca e sviluppo prodotti

Daniele Berselli - Orafo

Raffaella Laghi - Assistente studio legale

Andrea Brancolini - Insegnante

Daniela Maselli - Agente di commercio

Giuliana Fontanesi - Insegnante

Maria Lia Lotti - Insegnante

Davide Guerzoni - Autista

Rocco Picardi - Dirigente d'azienda

Fernando Boccia - Vigile del fuoco

Stefano Corona - Odontotecnico

Gabriella Consiglia Cino - Medico Odontoiatra

Franco Faulisi - Bancario

Alessio Statuti - Commerciante d’arte

Filippo Panini - Pensionato

Mila Iorio - Impiegata in Regione, statistiche turismo