Modena Civica, 120 atti depositati in quattro anni e 25 incontri coi cittadini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La serata, introdotta dal Presidente della Lista Antonio dell'Erario ha ripercorso la strada degli ultimi 4 anni, a supporto della maggioranza che sostiene il sindaco Gian carlo Muzzarelli, ma anche stimolo rispetto a punti e criticità in specifici settori come quello del trasporto pubblico, famiglie e sicurezza.Oltre alle idee e alle progettualità - affermano i rappresentanti Modena Civica guarda alla concretezza e nell’appuntamento coi cittadini alla sala Ulivi intitolato ‘Le nostre idee per Modena su trasporti, quartieri, sicurezza, sanità e ambiente - Cosa abbiamo fatto fino ad oggi e cosa faremo nei prossimi mesi” - abbiamo voluto ricordare la strada percorsa per supportare la maggioranza che sostiene il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ma anche nel sollevare criticità ed esigenze per migliorare la città.In questa consigliatura, Modena Civica ha affrontato le più svariate tematiche illustrate nei numeri da consigliere e assessore. In quattro anni sono stati organizzati 25 incontri territoriali con i cittadini della città e delle frazioni per intercettare tutte le esigenze puntualmente portate all’attenzione dell’amministrazione e, nella maggioranza dei casi, soddisfatte.

Sono stati 120 gli atti sottoscritti e presentati da Modena Civica in Consiglio Comunale, tra cui, oltre 20 interrogazioni depositate su temi di grande interesse come: la tutela delle famiglie escluse dai nidi d’infanzia; la sicurezza del territorio cittadino e delle frazioni; l’analisi dei flussi di traffico in uscita ed in entrata dalla nostra città; la situazione della videosorveglianza nei quartieri; l’andamento della Campagna Vaccinale; la situazione delle liste di attesa della sanità pubblica; le problematiche della pavimentazione di Corso Canalchiaro; il PNRR e la disoccupazione giovanile; le problematiche della raccolta dei rifiuti porta a porta e la tariffa puntuale; la sicurezza stradale in città; la situazione del trasporto pubblico locale; il funzionamento delle colonnine elettriche.



'I risultati ottenuti da Modena Civica- afferma Catia Parisi - si riflettono nell’enorme risparmio per tutte le famiglie che possono accedere con tariffa agevolata ai nidi d’infanzia fino al 31 luglio di ogni anno (anziché fino al 30 Giugno); sulla linea di trasporto pubblico a Villanova dopo anni di attesa; sulla possibilità di ottenere incentivi per installare sistemi di videosorveglianza; sulla facoltà futura di trasformare, senza oneri per i proprietari, gli uffici in abitazioni, dando una risposta sia ai proprietari che ai potenziali inquilini'



Durante la serata, Modena Civica ha anche illustrato i temi che saranno alla base della prossima campagna elettorale: qualità dell’aria accettabile; trasporto pubblico più adeguato; offerta abitativa in grado di soddisfare le richieste di studenti, lavoratori fuori sede e famiglie, a canoni sostenibili; maggiore sicurezza sia per il centro cittadino che per le frazioni; una città maggiormente integrata con le periferie e con le frazioni; trasparenza sui processi decisionali e sui flussi economici comunali in ambito sanitario.



L’incontro di ieri sera è stata anche l’occasione per presentare il nuovo sito di Modena Civica: www.modenacivica.it