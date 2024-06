Modena Civica soddisfatta del risultato elettorale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E ora al lavoro sulle proposte concrete: “Nel corso della campagna elettorale – prosegue la lista - abbiamo preso precisi impegni con i cittadini ed intendiamo portarli a termine: in particolare i nostri sforzi inizialmente si concentreranno sull’annoso problema della casa, un dramma che quotidianamente vivono migliaia di nostri concittadini, affitti troppo esosi e scarsità di alloggi hanno generato una distorsione del mercato.

Abbiamo chiesto, ed ottenuto, che nel programma fossero inserite precise misure di intervento su questa problematica e su questo vorremmo concentrare la nostra attenzione nell’immediato”.



Sul toto-nomi per la nuova Giunta, Modena Civica ha le idee chiare: “Invece nel post elezioni i temi purtroppo lasciano spazio al solito ‘valzer’ di accreditamento a mezzo stampa per cercare ruoli chiave all’interno del futuro esecutivo della Città. In questo contesto Modena Civica si distinguerà per l’ennesima volta non anticipando scelte che dovranno essere concertate con il nuovo Sindaco Massimo Mezzetti, che gode della nostra piena fiducia e siamo certi che saprà valorizzare il ruolo di Modena Civica sulla base dei numeri reali e non di suggestioni o di improbabili sommatorie tra liste diverse. Modena Civica è stata leale e collaborativa negli ultimi cinque anni e lo sarà nei prossimi cinque, nel rispetto del programma sottoscritto e condiviso da tutte le forze. Negli ultimi cinque anni abbiamo preferito le sedi di confronto politico ai comunicati a mezzo stampa atti a lanciare messaggi, non cambieremo sicuramente da qua in poi il nostro stile”.