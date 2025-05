Modena, dal Comune 4.800 euro a Mediagroup per un'app che calendarizza conferenze stampa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ancora un affidamento diretto a Mediagroup98 da parte del Comune di Modena. Stavolta si tratta della realizzazione di un'applicativo web per la gestione del calendario delle conferenze stampa. Per questo servizio Piazza Grande ha deciso di affidare l'incarico alla nota cooperativa modenese per una cifra pari a 4.819 euro Iva compresa.

'L’applicativo Agenda Conferenze Stampa è un sistema che permette agli utenti registrati di calendarizzare le conferenze stampa su un’agenda condivisa mostrandole a tutti al fine di scongiurare la sovrapposizione delle stesse - si legge in una recente determina -. Si ritiene di procedere con l'affidamento del servizio di restyling dell’Agenda Conferenze Stampa al fine di superare i limiti dell’attuale software in termini di sicurezza, obsolescenza, usabilità/accessibilità, impegnando la spesa di 3.950 euro oltre oneri Iva'.