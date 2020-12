Modena, fatto e disfatto: giunta Pd ha tolto paletti appena installati

Tutto come previsto. La giunta Pd ha eliminato i famosi paletti della discordia sulla ciclabile a Modena Est. Ieri infatti è scomparsa definitivamente una delle due file di paletti installati nei mesi scorsi () in corrispondenza dei passi carrabili di accesso alle abitazioni.La giunta Pd ha dunque ceduto alle richieste del Pd di Modena Est. 'Ritengo sia necessario rimuovere i paletti, lasciando eventualmente solo quelli strettamente indispensabili” - aveva un risoluto segretario del Circolo Pd Modena Est Antonio Carpentieri facendosi portavoce delle critiche dei residenti. E Muzzarelli ha risposto obbedisco. Ovviamente costi di installazione e disinstallazione a carico del Comune. E quindi dei cittadini.

