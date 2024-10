Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Anziché beneficiare della sinergia con Bologna, Modena ne è stata lentamente fagocitata, nell'incapacità e nell'inerzia dell'Amministrazione comunale, passando dal recitare un ruolo subalterno a sparire di fatto dalla scena regionale dove, al contrario, altre realtà provinciali sono cresciute. Inoltre, non di poco conto, è lo spreco di denaro legato all'area e agli edifici della Fiera che, di proprietà del Comune, rappresentano un danno economico anziché una opportunità. L'esatto contrario di cui una città come Modena avrebbe bisogno - afferma Giacobazzi -. Il disastro è totale. Modena non si meritava e non si merita questo per il futuro. E' chiaro che c'è un mondo da ricostruire, per ridare a Modena almeno un minimo di dignità perduta. Un mondo che purtroppo, considerando le ultime dichiarazioni della Amministrazione comunale, limitate ad una presa d'atto rispetto al trasferimento a Bologna anche di Play, questa amministrazione non sembra in grado di affrontare'.