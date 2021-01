Modena, la palestra GimFive ha riaperto. Una trentina i clienti

Come annunciato questa mattina la palestra GimFive di via Porpora a Modena ha riaperto la sua attività nell'ambito della protesta #Ioapro. Una apertura che comunque vuole essere definitiva, al di là della manifestazione odierna con un gruppo che conta 12 palestre tra cui 6 sul territorio emiliano con 90 persone impiegate.In palestra in mattinata è giunta la polizia per i controlli, al momento non sono state verbalizzate sanzioni ai clienti mentre il gestore è stato invitato in questura per ulteriori accertamenti rispetto al mancato rispetto delle norme anti Covid.Una trentina i clienti che sono entrati da questa mattina in palestra per svolgere regolarmente la attività sportiva. 'Continueremo con la nostra disobbedienza civile mettendo al primo posto il nostro diritto al lavoro' - hanno ribadito i gestori.